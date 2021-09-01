Миколог рассказал, где в сентябре нужно искать грибы, а где их не будет

В середине августа миколог и почвенный эколог, старший научный сотрудник института экологии и наук о земле Тартуского университета Лехо Тедерсоо заявил, что осенние грибы могут быть уже через одну или две недели там, где в ближайшие дни пройдут обильные осадки. Так и произошло, и теперь соцсети пестрят знатными урожаями грибников.

Как говорит Тедерсоо сейчас, наплыв грибов в лесах произошел благодаря обильному дождю и понижению температуры ночью ниже 10 градусов.

”Видимо, в местах, где сейчас очень много грибов, нового наплыва позже не будет. Скорее, в сентябре больше грибов появится там, где их сейчас необычно мало. Это предполагает обычно влажную осень, то есть сохранение текущей погоды", — рассказал миколог.

Вместо с появлением грибов участились и случаи отравления грибами. Даже была пара тяжелых случаев, когда потребовалась госпитализация. Также известно о двух случаях, когда люди заказывали блюдо с грибами в ресторане и заработали расстройство желудочно-кишечного тракта.