За сутки в Эстонии выявлено 408 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

Из новых зараженных 280 человек, или 68,6%, не были вакцинированы. 128 зараженных, или 31,4%, были с завершенным курсом вакцинации.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 153 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 103 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 58, в Пылвамаа и Пярнумаа — по 26, в Валгамаа — 22, в Рапламаа, Йыгевамаа и Ида-Вирумаа — по 17 новых зараженных. В Ляэне-Вирумаа прибавилось 16, в Ярвамаа — 15, на Сааремаа — 13, в Вырумаа — 10, в Вильяндмаа — девять и в Ляэнемаа — два новых случая заражения. В других уездах новых положительных результатов теста не прибавилось. В семи случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 343 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 7,7%. Из протестированных 1 458 были с завершенным курсом вакцинации, 3 311 не были вакцинированы.

За сутки открыли 20 новых историй болезни COVID-19. По состоянию на утро 1 сентября в больницах находится 123 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 15 пациентов, из которых на управляемом дыхании 12 человек. Из находящихся на стационарном лечении пациентов 97 человек, или 78,9%, не вакцинированы (из них из-за COVID-19 с симптомами нуждаются в стационарном лечении 88 человек).

В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 70 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 91 человек (74%).

За сутки умер один зараженный коронавирусом — 95-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1 293 зараженных коронавирусом.