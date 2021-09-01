Таллинн упраздняет плату за место в детском саду начиная со второго ребенка

”Коронакризис ударил прежде всего по семьям с детьми, особенно по тем, в которых растет несколько детей. Введенное в минувшем году во время чрезвычайной ситуации временное 100-процентное освобождение от платы за место в детском саду стало эффективной мерой, позволившей водить детей в детский сад также и испытывающим материальные трудности семьям. Исходя из этого мы решили, что в дальнейшем посещение детского сада в Таллинне будет бесплатным начиная со второго ребенка в семье, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Благодаря этому решению семьи смогут сэкономить на плате за место в детском саду более 800 евро в год”.

В соответствии с проектом постановления, родитель, чьи двое или более детей посещают муниципальный детский сад, начиная с 1 сентября будет оплачивать услугу только за одного ребенка. Льгота будет распространяться также на родителей детей, посещающих частные детские сады и центры по присмотру за детьми. Для получения льготы родитель и ребенок, согласно данным регистра народонаселения, должны проживать в Таллинне по одному адресу. До сих пор родители освобождались от платы за место в детском саду начиная с третьего посещающего детский сад ребенка.

Родителей посещающих частные детские учреждения детей город планирует поддерживать в оплате обучения начиная со второго ребенка в случае, если детский сад посещают двое или более детей из одной семьи. Для получения льготы родитель и ребенок, согласно данным регистра народонаселения, должны проживать в Таллинне по одному адресу.

Для получения пособия родителям посещающих частные детские сады детей следует в течение трех месяцев после получения услуги подать в Таллиннский департамент образования ходатайство и документы, подтверждающие оплату обучения. Пособие выплачивается на основании понесенных за полный календарный месяц фактических расходов. Предельная ставка пособия эквивалентна размеру платы за место в муниципальных детских садах, составляющей в текущем году 71,25 евро в месяц.