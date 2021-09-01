В Кейла будет провозглашен школьный мир начинающегося учебного года

Цель школьного мира — объединить учащихся, учителей, руководителей школ и родителей для совместной работы над улучшением школьной среды. Школьный мир направляет общий путь молодых людей и взрослых к более дружелюбной и безопасной школе. Девиз школьного мира в этом году — ”Всегда поддерживаем и помогаем!”

По словам мэра города Кейла Энно Фелс, заботливая и дружелюбная школьная среда создает основу для счастливой жизни: ”Это наша общая цель, к которой нужно стремиться”.

Каждый учебный год уникален, поэтому президент Союза защиты детей, Эне Томберг, призывает всех учеников наслаждаться этой замечательной, иногда немного тяжелой и утомительной работой. ”Поверьте, школьные года — определенно лучшее время в нашей жизни”, — говорит она, добавляя, что внимание, терпимость, забота, уважение и хробрость — это те ценности, на которые следует опираться в любой сфере деятельности ежедневно.

Анетт Вийн, председатель Союза ученических представительств Эстонии, убеждена, что школьный мир — это основа здоровой и сильной учебной среды. Если в наших школах нет мирной атмосферы, мы не можем говорить о целостном школьном пути, поэтому она призывает всех жителей Эстонии уважать и заботиться друг о друге.

Министр образования и науки Лийна Керсна желает, чтобы каждый из нас ощущал поддержку. ”Корона-кризис стал серьезным испытанием для всех нас. Я искренне желаю, чтобы в начале учебного года царила мир, чтобы ученики могли спокойно учиться, а учителя направлять, вдохновлять и воодушевлять”, — говорит министр. Она добавляет, что кризис повлиял на психическое здоровье как молодежи, так и педагогов. ”Мы должны принимать осознанные решения, чтобы никто не остался один на один со своими заботами. Посмотрим внимательно вокруг себя. Кому-нибудь грустно? Кому-нибудь нужна помощь? Можем ли мы поддержать? Давайте говорить только хорошее, потому что доброе слово и положительное внимание обладают огромной целительной силой”.