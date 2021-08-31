Экономика
31.08.2021, 22:09

"АК": рост экономики был рекордным, но сокращений не избежать

 
pixabay.com
Экономика Эстонии увеличивалась во втором квартале текущего года рекордными темпами — рост составил почти 13%. Однако представители коалиции с осторожностью отвечают на вопрос, можно ли пересмотреть планы жесткого урезания бюджета следующего года, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Исполняющая обязанности министра финансов Марис Лаури подчеркивает, что в следующем году бюджет также вырастет, но сокращение расходов по-прежнему на повестке дня. Ведь быстрый экономический рост приведет к быстрому увеличению расходов.

"В связи с экономическим ростом необходимо обратить внимание на тот факт, что существует большая инфляция и большой реальный рост, но, согласно закону о бюджете, очень быстрый экономический рост скорее предполагает, что нам нужно искать даже больше возможностей для экономии", — отметил председатель финансовой комиссии Рийгикогу Эркки Сависаар.

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