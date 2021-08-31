"АК": рост экономики был рекордным, но сокращений не избежать

Исполняющая обязанности министра финансов Марис Лаури подчеркивает, что в следующем году бюджет также вырастет, но сокращение расходов по-прежнему на повестке дня. Ведь быстрый экономический рост приведет к быстрому увеличению расходов.

"В связи с экономическим ростом необходимо обратить внимание на тот факт, что существует большая инфляция и большой реальный рост, но, согласно закону о бюджете, очень быстрый экономический рост скорее предполагает, что нам нужно искать даже больше возможностей для экономии", — отметил председатель финансовой комиссии Рийгикогу Эркки Сависаар.