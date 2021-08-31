В Эстонии более 500 000 взрослых, у которых нет права посещать рестораны, театры или кино

Согласно постановлению правительства, посещение ресторанов, театров, кино и многих других мест требует предъявления ковид-сертификата.

По официальным данным ковид-сертификат был сгенерирован для 566 027 человек, в том числе для 30 000 несовершеннолетних.

В 525 361 случае сертификат был выдан на основании вакцинации (всего в Эстонии привито 628 572 человека), в 36 912 случаях — переболевшим COVID-19 и в 3754 случаях — лицам с отрицательным результатом теста.

Всего в Эстонии переболело коронавирусом 141 956 человек, из них 78 000 — за последние полгода.

Первый график - число сгенерированных ковид-сертификатов с разбивкой по дням

Второй график - рост общего числа сгенерированных ковид-сертификатов









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