31.08.2021, 21:59
В Эстонии более 500 000 взрослых, у которых нет права посещать рестораны, театры или кино(42)
Foto Kiur Kaasik
По состоянию на утро сегодняшнего дня ковид-сертификат имеется у 536 351 совершеннолетнего жителя Эстонии. Так как всего взрослых в Эстонии примерно 1 072 000, то получается, что у каждого второго или у 535 649 человек ковид-сертификата нет.
Согласно постановлению правительства, посещение ресторанов, театров, кино и многих других мест требует предъявления ковид-сертификата.
По официальным данным ковид-сертификат был сгенерирован для 566 027 человек, в том числе для 30 000 несовершеннолетних.
В 525 361 случае сертификат был выдан на основании вакцинации (всего в Эстонии привито 628 572 человека), в 36 912 случаях — переболевшим COVID-19 и в 3754 случаях — лицам с отрицательным результатом теста.
Всего в Эстонии переболело коронавирусом 141 956 человек, из них 78 000 — за последние полгода.
Первый график - число сгенерированных ковид-сертификатов с разбивкой по дням
Второй график - рост общего числа сгенерированных ковид-сертификатов
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