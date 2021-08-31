Полиция просит помощи в поиске молодого человека из Йыхви

Кристо сообщил родственникам 29 августа, что находится в Латвии . На данный момент Кристо мог покинуть Латвию и поехать дальше.

Он и раньше уходил таким образом из дома. Его рост примерно 180 см, он плотного телосложения. У него темные волосы и короткая борода. Уходя из дома, он взял с собой рюкзак красно-черной расцветки. На нем была одежда светлых тонов, в том числе шорты.