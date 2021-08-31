В столичном парке Туви установили скульптуру медведя Buddy Bear. Она имеет особый смысл

Скульптуру, которая носит название Медведь Туви, открыли сегодня, 31 августа, в 11.00 в парке Туви посол Федеративной Республики Германия в Эстонии Кристиане Хохманн, мэр Таллинна Михаил Кылварт, старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм и директор первого бюро европейского отдела Министерства иностранных дел Эстонии Андре Пунг.

По словам посла Федеративной Республики Германия Кристиане Хохманн, медведи Buddy Bear являются символами толерантности и взаимопонимания между народами.

”Эстонского мишку оформила художница Юлия Валтанен и главным посылом работы стало создание ощущения счастья и оптимизма, — сказала посол. — Мне очень приятно преподнести городу Таллинну эту скульптуру по случаю годовщины дружественных отношений между двумя нашими государствами”.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт выразил радость по поводу того, что недавно приведенный в порядок парк Туви получил такое украшение.

”Теперь Таллинн входит в число тех городов мира, чьих горожан и гостей радуют такие изваяния, — отметил Михаил Кылварт. — Но, кроме появления нового привлекательного объекта в городском пространстве, важно и символическое значение этого мишки — он является осязаемым знаком, напоминающим всем нам о том, что у нас есть друзья и союзники в этом меняющемся мире”.

”Парк Туви с каждым годом становится все красивее и популярнее, — добавила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Зимой здесь располагались ледяные скульптуры, которые доставили людям много радости, особенно вечерней подсветкой. Но они были временным явлением. И мне приятно, что теперь в парк на постоянное место жительства переехал один чудесный и яркий зверек, и я надеюсь, что горожане также встретят его дружелюбно. Но еще важнее то, что медведь является символом дружбы двух государств”.