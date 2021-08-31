Таллинн до конца года продлевает выплату компенсации за первый день больничного и льготы по аренде

”Борьба с последствиями пандемии коронавирусной инфекции должна быть комплексной, — отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Это означает, что наряду с деятельностью в области здравоохранения следует применять также профилактические социальные и поддерживающие меры. Город оперативно среагировал уже на первую волну коронавирусной инфекции, предложив меры поддержки, направленные на горожан и предпринимателей. К настоящему моменту у нас сформировалась структура пособий, направленная на смягчение негативных последствий пандемии”.

Согласно постановлению, будут упрощены условия выплаты ряда пособий, направленных на горожан. Город продолжит до конца года выплачивать компенсации за первый день больничного листа, чтобы люди могли оставаться дома уже при возникновении первых признаков заболевания. Согласно предварительной оценке, общая стоимость меры по выплате компенсации за первый день больничного в 2021 году составит дополнительно около 360 000 евро.

Помимо этого, районные управы продолжат распределять медицинские маски среди многодетных семей, родителей-одиночек, пенсионеров, а также горожан, получающих пособие, зависящее от размера дохода. При получении масок следует иметь при себе удостоверяющий личность документ или пенсионное удостоверение.

Согласно одобренному Таллиннской горуправой постановлению, в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года будет действовать 80-процентная льгота на аренду расположенных в районе Кесклинн принадлежащих городу коммерческих площадей, использующихся в качестве помещений для общественного питания, торговли, обслуживания и досуга. Согласно постановлению, до конца года по всему городу будет действовать льгота в объеме 100 процентов на аренду террас.

Поскольку после снятия связанных с коронавирусом ограничений темп восстановления экономики превзошел ожидания, горуправа решила не продлевать действие льгот на аренду прочих расположенных за пределами района Кесклинн площадей.