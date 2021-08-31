Мнение экспертов: кому рекомендуется сделать третью прививку от Covid-19?

Совет подчеркивает, что на данный момент важнее всего расширить охват вакцинации первой и второй дозой вакцины, а также расширить число людей, которым для получения полного иммунитета достаточно одной прививки.

Специалисты отмечают, что людям с высоким уровнем иммуносупрессии, вызванной лечением или болезнью, может быть недостаточно двух прививок от Covid-19, чтобы получить необходимый уровень защиты. Кроме того, сейчас в обществе распространяется "дельта"-вариант коронавируса и в этих условиях слабые здоровьем пациенты больше подвержены тяжелому течению болезни, госпитализации и риску смерти. Поэтому совет рекомендует этой группе пациентов сделать третью прививку от Covid-19.

Третья доза может быть вакциной любой технологии. Прививку необходимо сделать начиная с 28 дня после завершения первого курса вакцинации.

Государственный совет по иммунизации указывает, что сейчас в его распоряжении нет научно обоснованной информации, доказывающей необходимость третьей дозы вакцины для остальных групп общества.