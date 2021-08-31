Переболевших COVID-19 приглашают на вакцинацию: какие есть возможности?

В Эстонии свыше 80 000 людей, переболевших коронавирусной инфекцией, но ещё не получивших после этого вакцину от COVID-19.

”В Эстонии на данный момент достаточно вакцины и возможностей сделать защитный укол рядом с домом. Призываю всех, у кого после выздоровления прошло почти полгода или больше, обязательно вакцинироваться, чтобы получить более эффективную и долгосрочную защиту от тяжелого заболевания, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. — Справка о перенесённом заболевании действительна всего шесть месяцев и чтобы по истечению этого срока получить дигитальный сертификат ЕС, нужно сделать один защитный укол самое позднее за две недели до того, как справка о прохождении COVID-19 утратит силу”.

Для получения защитного укола можно обратиться в любой удобный пункт вакцинации — информация о пунктах, работающих без предварительной регистрации, находится на сайте www.vaktsineeri.ee или по телефону 1247. Также можно забронировать время в дигирегистратуре www.digilugu.ee и по телефону 1247. Подходят все вакцины, защищающие от COVID-19.

В отношении людей, которые уже получили одну дозу вакцины, но всё же заболели, дальнейшая необходимость в вакцинации зависит от момента введения первой дозы и момента заболевания. Если заболевание произошло менее, чем через две недели после введения первой дозы, то рекомендуется через полгода всё же ввести вторую дозу. Если же временной промежуток был больше двух недель, но вторая доза не нужна до выяснения необходимости в бустерной прививке.

По состоянию на 29 августа в Эстонии в общей сложности позитивный результат теста на коронавирус показали 141 599 человек, из них 53 928 после этого вакцинировались, 4236 заболели после получения первой дозы — для них курс вакцинации считается законченным. А 83 435 переболевших COVID-19 человек по-прежнему остаются невакцинированными.