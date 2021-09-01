Мартин Хельме: Isamaa и соцдемы за поддержку Кариса должны были получить от Каллас какое-нибудь весомое предложение

Хельме сетует, что выборы не дошли до коллегии выборщиков, где EKRE могла бы выдвинуть на голосование своего кандидата — Хенна Пыллуааса. Однако, по его словам, есть и чему радоваться: "Больше никому не придется терпеть сумасшедшие и сумбурные декламации Керсти Кальюлайд".

Хельме также утверждает, что избрание Алара Кариса в Рийгикогу означает, что партии побоялись довести выборы до коллегии выборщиков, где они не смогут контролировать результат. "Проще говоря, они серьезно начали опасаться кандидатуры Хенна", — заявил Хельме.

Хельме также считает, что Isamaa "оказывала давление" на своих депутатов голосовать за Кариса и соцдемы за ночь поменяли свою точку зрения не просто так.

"Моя оценка такова: мы видим формирование контуров новой коалиции. С политической точки зрения нет никакого другого рационального объяснения тому, почему две маленькие оппозиционные партии пришли на помощь Партии реформ", — подчеркнул Хельме.

"Центристская партия никаких предложений не делала, отсюда вопрос: что предложила кая Каллас Сеэдеру и Саару? В политике ничего не делается просто так. Что-то весомое, ведь просто какое-то обещание из бюджета или поддержка законопроекта недостаточно весомы", — добавил он.

Хельме считает, что вскоре будет ясно, что же Партия реформ пообещала двум маленьким партиям.