В Эстонии резко выросло число сообщений о пропавших грибниках. Что значительно облегчает поиски?

"В августе начался сезон сбора грибов и за этот месяц полиция получила около 50 сообщений о заблудившихся в лесу людях. Хотя число может показаться большим, сейчас ситуация стала намного лучше по сравнению с тем, что было несколько лет назад. И эти звонки показывают, что люди идут в лес, как правило, с мобильным телефоном, и не стесняются звонить на 112, если заблудились", — сказал майор полиции Оттомар Вирк.

Вчера, 30 августа, в Вырумаа прошли масштабные поиски 94-летнего мужчины, который пошел в лес за грибами, заблудился и позвонил на номер Центра тревоги 112.

"На его поиски направили служебную собаку, пограничников на квадроциклах, дрон. Мужчину нашли через пару часов, так как он постоянно передавал информацию о себе по телефону, что помогло пограничникам, хорошо знающим эту местность, понять, где он может находиться, и установить его местонахождение", — рассказал Вирк.

В это же время в Валгамаа начали поиски 37-летнего мужчины, который также пошел за грибами и заблудился. К сожалению, свой телефон он оставил у друзей, с которыми пошел в лес и которых потерял из вида. Мужчину искали также с помощью собаки, дрона и патрулей. Поиски шли уже почти шесть часов, когда на опушке леса полицейские заметили костер, у которого находился грибник.

„Заблудиться и попасть в беду может любой человек, также может стать плохо со здоровьем или возникнуть неожиданная ситуация, в которой потребуется посторонняя помощь. Поэтому важно, чтобы кроме корзинки или ведра с собой грибники не забывали брать с собой телефон с заряженным аккумулятором. Это может спасти вашу жизнь", — сказал майор полиции.

В августе полиция получила 15 сообщений о заблудившихся грибниках и ягодниках в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, шесть в Харьюмаа, 12 в Южной Эстонии и 13 в Западной Эстонии.