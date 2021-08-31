ПОДКАСТ | Кристина Каллас: мы не знаем позицию нового президента по ряду вопросов





Кристина Каллас: Выборы закончились удачно, но проходили не очень удачно. Смотря со стороны на этот процесс, который начался довольно поздно, у меня осталось такое чувство, что политики, которые работают в парламенте не очень-то хотели своей работой заниматься. складывалось впечатление, что выборы президента — это какая-то рутинная работа парламента — к такой-то дате найти какого-то человека, который занялся бы этим постом. Сомнительно, что кто-то серьезно понимает, кого мы на самом деле выбираем и какая ответственность у всего этого процесса. Ведь мы выбирали сегодня человека, который на протяжении следующих пяти лет будет являться лицом Эстонии в глазах всего мира. По его поведению, жестам и мимике будут судить о всех нас.

Андрей Шумаков: Вообще немного странно, что еще полтора месяца назад никто не говорил о конкретно этом кандидате. Мне кажется, это немного девальвирует сам пост, он падает в цене. Давайте вспомним, как проходят конкурсы на какие-то ответственные должности. Есть ведь какое-то количество кандидатов, которые представляют свое видение, они что-то презентуют, проводятся какие-то собеседований, а потом из этих кандидатов уже выбирают. А здесь получается, что ничего этого мы не наблюдали. Я лично не совсем представляю, как саму страну видит избранный президент.

Кристина: Я абсолютно согласна, теперь мы начнем узнавать избранного президента Эстонии. Я лично его знаю, потому что он достаточно долго работал в тартуском университете, но люди его не знают. Мы не знаем, как он относится к вопросу энергетики, межэтнических отношений, регионального развития Эстонии и развитию отношений с Россией и ЕС. Ведь через месяц, когда он вступит в должность, ему, возможно, придется сразу выехать за границу представлять нашу страну, а мы не знаем, какова его позиция как представителя Эстонии.

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