"Чего уж тут особо реагировать". Кристьян Карис — об избрании отца президентом Эстонии

Кристьян рассказал, что уже отправил отцу поздравления по SMS, но еще не успел поздравить лицом к лицу. "Мы вчера вечером были вместе и говорили обо всем — чего уж тут особо реагировать", — говорит он.

По его словам, отец теперь наконец достиг результата, ради которого он пошел на выборы.

Кристьян добавил, что Алар Карис спросил у семьи, что они думают о выдвижении его кандидатуру. "В этом отношении нам было легко, мы с семьей всегда его поддерживали, чтобы он не решил. Такие именитые должности ведь были и раньше", — поделился он.

"Возможно, мне нужно будет теперь больше поддерживать маму, но это и все. Отец просто больше не сможет проводить с ней так много времени", — размышляет Кристьян.