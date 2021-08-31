31.08.2021, 22:47
"Чего уж тут особо реагировать". Кристьян Карис — об избрании отца президентом Эстонии(12)
Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht
Сегодня Алар Карис был избран новым президентом Эстонии. Как на такие новости отреагировал Кристьян Карис, один из его троих детей?
Кристьян рассказал, что уже отправил отцу поздравления по SMS, но еще не успел поздравить лицом к лицу. "Мы вчера вечером были вместе и говорили обо всем — чего уж тут особо реагировать", — говорит он.
По его словам, отец теперь наконец достиг результата, ради которого он пошел на выборы.
Кристьян добавил, что Алар Карис спросил у семьи, что они думают о выдвижении его кандидатуру. "В этом отношении нам было легко, мы с семьей всегда его поддерживали, чтобы он не решил. Такие именитые должности ведь были и раньше", — поделился он.
"Возможно, мне нужно будет теперь больше поддерживать маму, но это и все. Отец просто больше не сможет проводить с ней так много времени", — размышляет Кристьян.