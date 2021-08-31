ВИДЕО | На Паралимпиаде в Токио играет безрукий теннисист. Его техника невероятна!

В 10-летнем возрасте Ибрагим серьезно увлекался настольным теннисом и футболом, но его начинающуюся спортивную карьеру оборвала трагедия. Парень попал под поезд. Врачам удалось сохранить ему жизнь, но пришлось ампутировать обе руки выше локтя.

"Потрясение было таким огромным, что я почти три года не выходил из дома", — рассказывал Хамадту. К жизни парня вернул дядя, который часто беседовал с ним по душам, и внушил идею, как важно не замыкаться в себе и бороться. Ибрагим вернулся в спорт. Поначалу он снова попытался играть в футбол — ведь ноги были здоровы, но в случае падения без рук он мог получить серьезную травму головы.

Тогда он попытался научиться играть без рук в любимый настольный теннис. Сначала пытался держать ракетку под мышкой, но движения были ограниченными. И тогда в голову Ибрагиму пришла идея взять ракетку в рот. "Это как если вы что-то чините, руки заняты, и вы держите фонарик зубами", — поясняет египтянин.

Когда Хамадту исполнилось 15 лет, он стал заниматься с профессиональным тренером Хоссамельдином Эльшубри, с которым сотрудничает до сих пор. Комфортнее всего Ибрагим себя чувствует, когда соперники наносят мощные удары — египтянин классно блокирует, используя инерцию мяча. За время тренировок он так укрепил мышцы шеи, что иногда выполняет и топ-спины с сильным вращением.

Как выглядит теннис в его исполнении, смотрите в этом видео.