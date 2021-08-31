Вчера и сегодня Алара Кариса сопровождали телохранители. Будущему президенту уже угрожали

Начальник бюро личной охраны Департамента полиции и погранохраны Андрис Вилтсин пояснил, что полиция обеспечивает охрану президенту ЭР уже с момента избрания.

"По этой причине уже вчера и сегодня в Рийгикогу на посту были телохранители, чтобы взять будущего президента под защиту. Мы встретились с Аларом Карисом еще на предыдущей неделе, чтобы обсудить его безопасность на этапе баллотирования в президенты", — сказал Вилтсин.

В социальных сетях уже появился угрожающий Алару Карису пост. "Мы установили личность автора, он и ранее уже был знаком полиции подобными сообщениями. Мы побеседовали с отправителем сообщения, и на сегодняшний день у нас нет оснований считать, что опасность реальна", — сообщил Вилтсин.