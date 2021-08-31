Новости Эстонии
31.08.2021, 16:51

Вчера и сегодня Алара Кариса сопровождали телохранители. Будущему президенту уже угрожали

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Греэте Пальги
Rauno Volmar
Сегодня выяснилось, что действующего президента Керсти Кальюлайд сменит на посту главы государства директор Эстонского национального музея Алар Карис. Вчера и сегодня его уже сопровождали телохранители.

Начальник бюро личной охраны Департамента полиции и погранохраны Андрис Вилтсин пояснил, что полиция обеспечивает охрану президенту ЭР уже с момента избрания.

"По этой причине уже вчера и сегодня в Рийгикогу на посту были телохранители, чтобы взять будущего президента под защиту. Мы встретились с Аларом Карисом еще на предыдущей неделе, чтобы обсудить его безопасность на этапе баллотирования в президенты", — сказал Вилтсин.

В социальных сетях уже появился угрожающий Алару Карису пост. "Мы установили личность автора, он и ранее уже был знаком полиции подобными сообщениями. Мы побеседовали с отправителем сообщения, и на сегодняшний день у нас нет оснований считать, что опасность реальна", — сообщил Вилтсин.

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