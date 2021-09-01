Экономический прогноз: через два года средняя зарплата в Эстонии превысит 1700 евро

Мировая экономика находится на подъеме

Несмотря на то, что после начала коронакризиса прошло уже полтора года, экономическое прогнозирование не стало проще. Хорошая новость заключается в том, что предыдущие прогнозы оказались слишком консервативными, и по факту восстановление экономики шло гораздо быстрее, чем изначально опасались. С другой стороны, несмотря на постоянно растущую долю вакцинированного населения, вирус не исчез, и сегодня никто не может с уверенностью сказать, придется ли в ближайшие месяцы вновь вводить ограничения и какие именно. Тем не менее, за последние полтора года общество и экономическая жизнь продемонстрировали удивительную способность к адаптации, что дает повод рассматривать продолжение уверенного и масштабного экономического роста в качестве ключевого сценария. Поэтому рост в еврозоне, наиболее важной для Эстонии с экономической точки зрения, в этом году составит 4,6 %. В следующем году экономический рост будет почти таким же быстрым: ВВП еврозоны увеличится на 4,3 %.

Локомотивом экономического роста Эстонии является потребительский бум

Экономический прогноз SEB публикуется сегодня вместе со свежими статистическими данными о валовом внутреннем продукте Эстонии за второй квартал этого года. Более мощный ожидаемого экономический рост во втором квартале означает, что в этом году прирост ВВП Эстонии, видимо, превысит прогнозируемые 6,6 %. В то время как низкая сравнительная база прошлого года стала основной причиной высокого показателя роста во втором квартале, в последние месяцы года основным локомотивом роста станет частное потребление. Потребительский бум, вызванный пенсионной реформой, продолжится и в следующем году, а смелые расходы домохозяйств дадут рост экономики на 4,5 %. В 2023 году экономический рост замедлится, поскольку снизится темп роста как потребления, так и инвестиций частного сектора.

Ветры перемен в экономике