31.08.2021, 19:59
ВИДЕО | Васильев: никогда не слышал такой хорошей речи от президента, никаких лишних слов!(17)
Депутат Рийгикогу от Центристской партии Виктор Васильев впечатлен речью нового президента: "Никогда не слышал такой хорошей речи от президента. Обычно речи президентов длинные, запутанные, попробуй найди в них смысл. А тут все коротко и лаконично — только смысл и все, никаких лишних слов".
"У каждого приличного государства должны быть такие атрибуты как границы, герб, гимн и президент. Вот теперь президент есть, значит, все в порядке", — добавил политик.
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