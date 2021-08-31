31.08.2021, 18:07
ВИДЕО | Осиновский: оба предшественника нового президента надеялись выстроить диалог с русскоязычными жителями, но у них не совсем получилось(5)
Депутат Рийгикогу Евгений Осиновский отметил, что оба предшественника нового президента надеялись выстроить новый конструктивный диалог с русскоязычными жителями страны, но у них это не до конца получилось. Евгений надеется, что новый президент использует свою возможность и ему удастся наладить отношения в обществе лучше, чем у предыдущих президентов.
"Результаты соответствуют тем прогнозам и соглашениям, которые были сегодня у нашей фракции достигнуты", — добавил также социал-демократ.
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