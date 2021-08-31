Махинации организаторов шоу дронов: у города не было полной информации(5)
На встрече стороны обсудили, что они понимают под подготовкой, организацией и обменом информацией.
Совместными усилиями пришли к следующим выводам:
Вечером 27 августа на крыше Горхолла организатор провёл концерт, который не был согласован. Разрешение на проведение публичного мероприятия выдано не было.
Tallinna Linnahall AS, являясь собственником недвижимости, не давал разрешения на проведение концерта на крыше Горхолла. Согласно договору, крышу можно было использовать только в качестве смотровой и музыкальной площадки.
Заявка на получение разрешения на проведение публичного мероприятия была одобрена властями, так как было известно, что состоится шоу дронов с музыкальным сопровождением. На основании представленных документов координаторы не могли предположить, что планируется 40-минутный бесплатный концерт популярного артиста, что, безусловно, изменило бы условия проведения мероприятия, включая план безопасности, схему дорожного движения и парковки. Помимо владельцев Горхолла, информация о реальном формате мероприятия отсутствовала у Таллиннской городской канцелярии, Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента и Департамента здравоохранения. G4S подготовила план безопасности, основываясь на некорректных данных. В результате не были приняты необходимые превентивные меры, а в худшем случае и при необходимости эвакуации доступ был бы затруднен и оперативному транспорту.
Принятые меры безопасности оказались недостаточными для проведения мероприятия. В ходе подготовки мероприятия его формат был существенно изменен, что означало несоответствие планов безопасности и реальной ситуации. Сотрудников службы безопасности было слишком мало, чтобы справиться с толпой, некоторые посетители несанкционированно проникали в закрытую зону, не предъявляя COVID-справки, однако благодаря двойному ограждению контактировать с вакцинированными людьми они не могли. Организаторы не обратили внимание на дорожное движение, что привело к пробкам в том районе.
В результате полная безопасность зрителей не была гарантирована, но, к счастью, никто не пострадал, и никаких инцидентов зарегистрировано не было.
Отсутствие информации
Стороны-организаторы пришли к соглашению, что информация, представленная в заявке на получение разрешения на проведение публичного мероприятия, была неполной. Организаторы мероприятия уверили, что ввели в заблуждение представителей Горхолла и властей ненамеренно.
"Ввиду того, что организаторы мероприятия выразили сожаление по поводу получившейся путаницы, и ввиду отсутствия злого умысла, Городская канцелярия решила не обращаться в надзорные органы с просьбой о возбуждении дела о правонарушении. Наша цель — не наказать организаторов мероприятия, а предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. Урок для нас заключается в том, что мы намерены еще более упрочнить процедуру выдачи разрешений на проведение публичных мероприятий, чтобы организаторы этих мероприятий подробнее объясняли, что планируется провести на самом деле, а мы бы могли тщательнее оценивать возможность их проведения", — сказал городской секретарь Прийт Лелло.
"При подаче заявления на получение разрешения на проведение публичного мероприятия важно как можно более подробно описать характер, цель и содержание предполагаемого мероприятия, чтобы различные координирующие органы могли дать свои рекомендации по безопасности его проведения. Таким образом, организатор мероприятия может быть уверен, что сделал все возможное, чтобы полиция, аварийные службы и органы здравоохранения были готовы быстро отреагировать в случае необходимости", — добавил Лелло.
Организаторы: мы не специально
"Мы понимаем, что должны были предоставить более детальную и полную информацию, которая была необходима для города и других сторон при выдаче разрешения. Мы подтверждаем, что не намеренно предоставили недостоверную информацию, и приносим извинения за то, что при подготовке к мероприятию не предоставили полную информацию о формате и масштабе представления. Мы приносим извинения всем, у кого мероприятие вызвало недовольство или беспокойство”, — сказал Михкель Лендок, консультант компании Hamburg & Partners, организатора мероприятия.
Ärileht удалось выяснить, почему предоставленные данные были неполными. Лендок объяснил, что изначально был сделан запрос на проведение шоу дронов с музыкальным сопровождением и организаторы не предполагали, что музыку заменит живой концерт. "Это решение было принято совместно с агентством Frank Events за неделю до мероприятия. Проблема оказалась в том, что ни одна из сторон не дополнила заявку на проведение мероприятия этой информацией", — сказал он.
"Из этого инцидента можно извлечь много уроков, и мы приносим извинения за то, что при подготовке мероприятия случилось недопонимание. Мы прекратили мероприятие, как только поступила информация о вибрации. Мы также смогли обеспечить ситуацию, при которой люди без справок не могли попасть на территорию проведения мероприятия, вокруг которой было установлено двойное ограждение, и на крыше Горхолла находилось не более 2 000 человек, — сказал Таави Пууорг, представитель эвент-агентства Frank Events. — Спасибо всем, кто сразу откликнулся на просьбу покинуть территорию, сделал это спокойно и с пониманием, спасибо за сотрудничество!”