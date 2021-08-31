Махинации организаторов шоу дронов: у города не было полной информации

В результате полная безопасность зрителей не была гарантирована, но, к счастью, никто не пострадал, и никаких инцидентов зарегистрировано не было.

Принятые меры безопасности оказались недостаточными для проведения мероприятия. В ходе подготовки мероприятия его формат был существенно изменен, что означало несоответствие планов безопасности и реальной ситуации. Сотрудников службы безопасности было слишком мало, чтобы справиться с толпой, некоторые посетители несанкционированно проникали в закрытую зону, не предъявляя COVID-справки , однако благодаря двойному ограждению контактировать с вакцинированными людьми они не могли. Организаторы не обратили внимание на дорожное движение, что привело к пробкам в том районе.

Заявка на получение разрешения на проведение публичного мероприятия была одобрена властями, так как было известно, что состоится шоу дронов с музыкальным сопровождением. На основании представленных документов координаторы не могли предположить, что планируется 40-минутный бесплатный концерт популярного артиста, что, безусловно, изменило бы условия проведения мероприятия, включая план безопасности, схему дорожного движения и парковки. Помимо владельцев Горхолла, информация о реальном формате мероприятия отсутствовала у Таллиннской городской канцелярии, Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента и Департамента здравоохранения. G4S подготовила план безопасности, основываясь на некорректных данных. В результате не были приняты необходимые превентивные меры, а в худшем случае и при необходимости эвакуации доступ был бы затруднен и оперативному транспорту.

Tallinna Linnahall AS, являясь собственником недвижимости, не давал разрешения на проведение концерта на крыше Горхолла. Согласно договору, крышу можно было использовать только в качестве смотровой и музыкальной площадки.

Вечером 27 августа на крыше Горхолла организатор провёл концерт, который не был согласован. Разрешение на проведение публичного мероприятия выдано не было.

Отсутствие информации

Стороны-организаторы пришли к соглашению, что информация, представленная в заявке на получение разрешения на проведение публичного мероприятия, была неполной. Организаторы мероприятия уверили, что ввели в заблуждение представителей Горхолла и властей ненамеренно.

"Ввиду того, что организаторы мероприятия выразили сожаление по поводу получившейся путаницы, и ввиду отсутствия злого умысла, Городская канцелярия решила не обращаться в надзорные органы с просьбой о возбуждении дела о правонарушении. Наша цель — не наказать организаторов мероприятия, а предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. Урок для нас заключается в том, что мы намерены еще более упрочнить процедуру выдачи разрешений на проведение публичных мероприятий, чтобы организаторы этих мероприятий подробнее объясняли, что планируется провести на самом деле, а мы бы могли тщательнее оценивать возможность их проведения", — сказал городской секретарь Прийт Лелло.

"При подаче заявления на получение разрешения на проведение публичного мероприятия важно как можно более подробно описать характер, цель и содержание предполагаемого мероприятия, чтобы различные координирующие органы могли дать свои рекомендации по безопасности его проведения. Таким образом, организатор мероприятия может быть уверен, что сделал все возможное, чтобы полиция, аварийные службы и органы здравоохранения были готовы быстро отреагировать в случае необходимости", — добавил Лелло.

Организаторы: мы не специально