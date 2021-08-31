31.08.2021, 16:12
ВИДЕО | Михкельсон: 72 голоса — обнадеживающий результат(6)
"Получить 72 голоса — это очень обнадеживающий результат в плане того, что Алар Карис смог получить поддержку не только от членов коалиции, но и от оппозиции", — прокомментировал результаты выборов для RusDelfi депутат Рийгикогу Марко Михкельсон.
"Один из больших вызовов для нового президента — это то, как глава государства будет участвовать в международных делах", — уверен Михкельсон. Он также добавил, что по его мнению, президент достойно с этим делом справится.
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