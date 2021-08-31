Будущая первая леди Сирье Карис: сейчас еще сумбур

"Сейчас еще сумбур", — сказала полная эмоций директор Тартуского городского музея Сирье Карис о своих ощущениях.

Она заметила, что успела лишь коротко поговорить по телефону со своим супругом. "Он сказал, чем будет сейчас заниматься, что он будет занят и что сегодня, видимо, пообщаться мы не сможем", — сказала госпожа Карис.

Она также добавила, что еще не успела подумать о том, какую она будет исполнять роль как первая леди. "Сегодня, как обычно, делаю свою работу", — сказала директор музея Сирье Карис.

Алар и Сирье Карис сочетались браком в 1977 году.