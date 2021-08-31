В Тарту начались работы по восстановлению здания, серьезно пострадавшего из-за взрыва

Как сообщает Gjensidige, хотя еще не все ценовые предложения получены, но уже имеется экспертная оценка и ремонтные работы находятся в процессе.

На данный момент в здание проходят работы по ремонту электросети, проверяется газопровод и для всех квартир в подъезде заказаны новые входные двери.

Поврежденная детская площадка за домом была демонтирована, а с земли убирается мусор, отлетевший с фасада здания.

На следующей неделе станет ясно, когда модно будет начать отделочные работы внутри квартир. Местные жители сейчас размещены в других помещениях, а в доме проходят уборочные работы. На окнах установлены фанера и пленка, чтобы погодные условия не нанесли дополнительный вред.

Замеры сняты, остается лишь получить ценовое предложение. Как сообщает фирма, если вначале стоимость работ оценивалась в 250–300 0000 евро, то теперь она поднялась до 350 000 евро.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

В четверг, 12 августа, в 13:44 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из одной квартиры в Тарту в многоквартирном жилом доме доносится запах газа. Поскольку по предварительной информации в квартире находился пьяный мужчина, который не открыл дверь, то на место происшествия помимо спасателей выехали также полиция и врачи.

Прибывшие на место спасатели начали проверку, как в 13.56 произошел взрыв. Пострадали девять человек. Двое пострадавших спасателей, двое полицейских и водитель скорой помощи были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. 46-летний мужчина, который в момент взрыва находился в квартире, тоже получил серьезные травмы. От полученных травм он скончался в больнице. Кроме того, скорая помощь оказала первую помощь трем жителям на месте.

"Из-за взрыва серьезные повреждения получили шестеро человек, пятеро из них — сотрудники оперативных служб. Среди них было двое наших сотрудников, полицейские в возрасте 23 и 25 лет, которые, к сожалению, пострадали серьезнее всего. Из-за обширных ожогов они находятся в очень тяжелом состоянии", — сообщил тогда Лыунаский префект Валло Коппель.

У следователей есть основания полагать, что взрыв был преднамеренным.