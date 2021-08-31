Внимание! В две предстоящие субботы ремонтные работы на Балтийском вокзале внесут изменения в расписание поездов

В две предстоящие субботы (4 и 11 сентября) будет действовать временное расписание движения поездов.

Часть поездов Восточного направления будут идти до станции Юлемисте, часть — до Китсакюла. Соответственно и начинать рейс поезда будут от Юлемисте или Китсалюла, а не с Балтийского вокзала.

Elron обращает внимание: на станции Юлемисте размещена информация, с какой платформы отходит конкретный поезд.

Более подробную информацию о расписании вы можете найти на интернет-страничке Elron.