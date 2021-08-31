31.08.2021, 15:12
Внимание! В две предстоящие субботы ремонтные работы на Балтийском вокзале внесут изменения в расписание поездов
Foto: Andres Putting
Железнодорожное предприятие Elron сообщает, что из-за ремонтных работ пассажирские поезда Восточного (Ida)и Юго-Западного (Edela) направлений не смогут подойти к Балтийскому вокзалу, поэтому по маршруту Таллинн — Таллинн-Вяйке, Таллинн — Китсекюла и Таллинн — Юлемисте будут ходить замещающие автобусы.
В две предстоящие субботы (4 и 11 сентября) будет действовать временное расписание движения поездов.
Часть поездов Восточного направления будут идти до станции Юлемисте, часть — до Китсакюла. Соответственно и начинать рейс поезда будут от Юлемисте или Китсалюла, а не с Балтийского вокзала.
Elron обращает внимание: на станции Юлемисте размещена информация, с какой платформы отходит конкретный поезд.
Более подробную информацию о расписании вы можете найти на интернет-страничке Elron.