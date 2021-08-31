Бесплатно для всей семьи! В ласнамяэском парке Паэ состоится традиционный Народный забег

”Мы ждем всех любителей бега в парк Паэ, где можно проверить свою спортивную форму на посильной для многих дистанции в 5,1 км. Вечернее время проведения забега позволит прийти на мероприятие всей семьей, и поскольку трасса трижды обогнет озеро Паэ, то можно будет полюбоваться его живописными окрестностями”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

V Народный забег в парке Паэ состоится во вторник, 7 сентября и стартовые номера будут выдавать начиная с 16:30. Предназначенные для детей в возрасте до 7 лет детские забеги начнутся в 17:30. Основной дистанцией станет 5,1 км и ее старт будет дан в 18:30. Трасса проходит по живописному парку Паэ, всего нужно будет преодолеть три круга длиной в 1,7 км. Стартовый городок расположен за зданием Управы района Ласнамяэ (Палласти, 54) и автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге.

В соответствии с установленными правительством республики требованиями, на соревнованиях будет проводится проверка эпидемиологической безопасности. При получении стартового номера нужно будет предъявить COVID-сертификат о завершенной вакцинации, перенесенной болезни или негативном тесте. Также можно будет сделать бесплатный тест на месте. Организаторы просят запастись терпением, считаться с возможными очередями и заблаговременно прийти на место.

Участие в Народном забеге в парке Паэ бесплатно. Число участников не ограничено, но только первые 650 зарегистрировавшихся спортсменов получат финишную медаль. Необходимо зарегистрироваться онлайн: paerahvajooks.sportos.eu