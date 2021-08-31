В Эстонии запущено приложение для информирования об отключениях электричества и опасных ситуациях
Новым приложением для сообщений о неисправностях и опасных ситуациях могут пользоваться все, независимо от того, являются они клиентами Elektrilevi или нет. Те, кто войдут в приложение, получат также доступ к информации о проблемах на конкретном месте или местах потребления. Если в приложении активировать опцию получения сообщений о неисправностях, то соответствующая информация от Elektrilevi будет поступать на экран компьютера, смартфона или другого смарт-устройства и ничто важное не останется без внимания. Пользование приложением приватно и безопасно.
”Я верю и надеюсь, что люди примут приложение и начнут им по мере необходимости активно пользоваться, — сказал член правления Elektrilevi Прийт Трейал. — Это быстрый и удобный информационный канал, который поможет во время шторма уберечь себя, своих близких и других сограждан. Это первая версия, в ближайшем будущем функциональность будет расширяться. Например, будет добавлена возможность отправлять фото неисправности или ситуации, а в связи с плановыми отключениями у клиентов появится персональное информационное поле”.
Штормы, которые на наших широтах являются довольно обычным явлением круглый год, почти всегда несут с собой бытовые проблемы. в том числе проблемы с электроснабжением.
С запуском приложения MARU очередь на номере телефона для сообщения о неисправностях 1343 должна во время штормов сократиться — если люди будут отдавать предпочтение более удобной форме обмена информацией. Телефон для сообщения о неисправностях продолжит работу, приложение MARU просто станет еще одним информационным каналом. Оно ускорит обмен информацией между клиентами и сетевой компанией, что обеспечит центру управления еще более подробный обзор общего состояния сети в опасные штормовые дни. На основании этой информации принимаются решения по устранению неисправностей. Чем эта информация точнее, тем больше вероятность того, что будет найдено оптимальное решение. Оптимальное во всех смыслах — как с точки зрения оперативности, так и в плане безопасности, чтобы ни одна оборванная линия не находилась необоснованно долго под напряжением и не представляла угрозы для жизней.
”Мы хотим, чтобы всем было максимально удобно сообщать о неисправностях в электросети и об опасных ситуациях. Если у пользователей возникнут по поводу приложения MARU замечания или предложения, как можно было бы сделать лучше, просим обязательно об этом сообщать. Это можно сделать через сайт Elektrilevi или через само приложение”, — отметил Трейал. Замечания и предложения будут рассмотрены и по возможности реализованы.
В дальнейшем приложение можно будет установить с App Store и Google Play. Сейчас оно доступно здесь.
Elektrilevi — крупнейшая в Эстонии сетевая компания, которая обслуживает около 63 000 километров линий электропередач и 25 300 подстанций. У компании более 533 000 клиентов.