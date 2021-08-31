Сборная Вьетнама: в Литву за историческим успехом!

Пять лет назад сборная Вьетнама стала чуть ли не главной сенсацией группового этапа чемпионата мира: в первом туре азиатская команда обыграла Гватемалу 4:2, и несмотря на поражения от Парагвая (1:7) и Италии (0:2), вышла из группы как одна из лучших сборных среди команд, занявших третьи места.

Капитан сборной Вьетнама Тран Ван Ву сыграл ключевую роль в том успехе, и спустя пять лет он едет в Литву за результатом, как минимум, не хуже этого. «Не нужно лишний раз говорить, что мы попали в тяжёлую группу, пожалуй, даже тяжелее, чем та, в которой мы играли в Колумбии. Однако и мы больше не новички, теперь у нас есть международный опыт, и мы рассчитываем на повторение успеха пятилетней давности», - сказал Тран в интервью FIFA.com.

По мнению 31-летнего футболиста, ключевым матчем на групповом этапе станет встреча с Панамой: «Бразилия является бесспорным фаворитом нашей группы, а Чехия – очень сильная команда, которая прошла Италию в квалификации, поэтому мы сосредоточимся на матче против Панамы, думаю, они примерно равны нам по силам. Но в любом случае, тренерский штаб разработает подходящий план для каждого соперника, чтобы мы смогли добиться наилучшего результата».

Исторический успех 2016 года вызвал настоящий бум популярности футзала во Вьетнаме. Когда Тран Ван Ву исполнял решающий пенальти, принёсший его сборной победу над Гватемалой, то он и не мог подумать, что его точный удар даст такой мощный импульс развитию всего вида спорта: «Наш успех оказал огромное влияние на развитие игры в стране. Сегодня футзал приобретает все большую популярность во Вьетнаме, и наш национальный чемпионат привлекает все большее внимание болельщиков и спонсоров. В Хошимине обучение футзалу даже входит в учебные программы начальных школ».

Для того, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира в Литве вьетнамцам пришлось играть стыковые встречи с Ливаном. В двух безумных по накалу матчах победитель так и не был выявлен – 0:0 и 1:1, но «правило выездного гола» сыграло за Вьетнам – мяч, забитый на чужом паркете позволил вьетнамцам попасть на мировой форум. Вполне возможно, что некоторая доля такого везения им понадобится и для выхода из группы на самом мундиале.