31.08.2021, 13:32
ВИДЕО | Юферева-Скуратовски о выборах: затягивать этот процесс — это не уважать жителей Эстонии(1)
Мария Юферева-Скуратовски, депутат Ригикогу, надеется, что сегодня процесс выборов президента успешно завершится и "заветная цифра 68 будет озвучена".
"Здравомыслящие политики, кои все-таки в большинстве своем присутствуют в Рийгикогу, должны понимать, что затягивать этот процесс — это значит не уважать жителей Эстонии", — уверена Юферева-Скуратовски.
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