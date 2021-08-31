Спасатели помогли упавшей в колодец собаке

В понедельник в 23:52 спасатели выехали на вызов в поселок Выйсте в волости Хяэдемеэсте, где собака упала в колодец, который не был закрыт. Собака не получила травм,спасатели подняли ее на поверхность.

Спасатели нашли в округе еще несколько опасных колодцев, которые не были должным образом закрыты и находились в высокой траве. Об этом оповестили местное самоуправление, так как такие колодцы представляют опасность как для животных, так и для людей.