Интернету предрекли глобальное отключение. Что случится

Сангита Абду Джиоти, специалист по информатике из Калифорнийского университета представила свои выводы об уязвимости глобальной структуры интернет-коммуникаций. Она считает, что крупный выброс корональной массы — одно из наиболее ярких проявлений солнечной активности — может нанести ущерб интернету во всем мире, пишет Tech Xplore.

Крупный выброс корональной массы, направленный на Землю, отправит на наш путь огромное количество намагниченных солнечных частиц. Это, вероятно, создаст проблемы для электросетей по всему миру. Специалист отметила, что человечество не сталкивалось с сильными выбросами с 1859 года. Тогда он нарушил структуру глобальной телеграфной сети.

Производители электроэнергии хорошо осведомлены о космических рисках, и большинство из них принимают меры для предотвращения таких событий. Но этого нельзя сказать о глобальной сети. Хотя это правда, что оптоволоконные кабели используются для основных транспортных линий, остается проблема с ретрансляторами, которые используются для усиления сигналов на больших расстояниях. На суше, как отмечает эксперт, особых проблем возникнуть не должно, потому что такие кабели редко бывают достаточно длинными, чтобы потребовались ретрансляторы. Но на морском дне они устанавливаются через каждые 50–150 метров в зависимости от условий.

Специалист отметила, что ретрансляторы, скорее всего, будут повреждены во время сильной солнечной бури, что приведет к отключению международных интернет-коммуникаций до тех пор, пока рабочие не смогут их заменить. Это может занять недели или даже месяцы.

Джиоти также отметила, что подводные кабели не всегда хорошо заземляются, а иногда и не заземляются вовсе на очень больших интервалах, так как участки морского дна плохо подходят для заземления. По ее словам, это также подвергает ретрансляторы большому риску повреждения солнечными бурями. Сильный выброс корональной массы может разрушить и электронику на борту спутников, используемых как для GPS, так и для интернет-трафика.

Но есть и хорошая новость: шансы того, что в течение следующего десятилетия человечество столкнется с последствиями разрушительного выброса корональной массы, колеблются от 1,6 до 12%.