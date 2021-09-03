РЕЦЕПТ | Крошка-картошка по-домашнему: сезонное блюдо с сырным соусом и беконом
В одной российской сети быстрого питания было коронное блюдо — огромная запеченная картофелина, которую иронично называли крошкой с различными наполнителями на выбор — мясными, рыбными, овощными.
Несмотря на свою близость, перейти границу стало не так-то просто. Но это не мешает нам побаловать себя и близких этой вкусной картошечкой, а заодно вспомнить пионерское детство, если вы почти такие же старые как автор статьи и помните, как это — запекать картошку на костре.
Тем более, сейчас осень, а все знают, что самая вкусная картошка — это та, которая выросла на своем огороде. Итак, представим: вы хорошо поработали лопатой и разложили богатый урожай на расстеленных газетах, чтобы картошка немного просохла.
Подойдите и еще раз полюбуйтесь на эту красоту: красная или белая, какая вам нравится больше? Отберите самые крупные клубни, нужно будет как минимум по одному на человека, а то и под два — мало кто откажется от добавки. Если вам посчастливилось также добыть самые маленькие картошечки, размером с вишню, не смотрите на них свысока, а соберите отдельно, в конце статьи я расскажу, что с ними делать.
Итак, вам понадобится алюминиевая фольга. Удобно, если вы заранее оторвете по куску фольги сантиметров 25 длиной, можете сначала проверить на одном куске, удастся ли хорошо обернуть картофелину со всех сторон, и потом уже оторвать по числу клубней. Пока вы отрываете фольгу и заворачиваете в нее картошку, включите духовку на 180-200 градусов.
Обернутый картофель положите на противень и запекайте в духовке до готовности — она должна стать полностью мягкой. Запаситесь терпением, для запекания вам понадобится часа два.
Пока запекается картофель, приготовьте начинку. Вы можете использовать все, что угодно: рубленую сельдь или килечку с отварным яичком, соленые или маринованные грибы, огурцы, крабовые палочки с майонезом, сыр с чесноком, яйцом и майонезом — то, что жители Нарвы называют салат ”Чайка” — вариантов бесчисленное множество.
Мне больше нравится запеченная картошка с сырным соусом и беконом. Для соуса доведите до кипения жирные сливки, возьмите сыр чеддар для гамбургеров в пластинках и в кипящие сливки опускайте по одному ломтику, сразу хорошо перемешивая после каждого кусочка. Добавьте соль-перец по вкусу, немного мускатного ореха и щепотку куркумы для цвета. Соус готов, следите, чтобы он не подгорел. Любимый бекон нарежьте небольшим кубиком и обжарьте на сковородке.
Когда картофель уже готов, достаньте из духовки клубень, аккуратно разверните фольгу, разрежьте картошку вдоль на две половинки. Положите на каждую половинку по кусочку сливочного масла, посыпьте тертым сыром и разомните вилкой. Полейте горячим сырным соусом, сверху посыпьте беконом и зеленью. Приятного аппетита!
Ах, да, я обещала рассказать, что делать с мелкими картошечками. Промойте их хорошенько, обсушите и пожарьте на сковородке с растительным маслом до румяности. Это удивительно вкусно и полезно, ведь в картофельной кожуре витаминов больше всего!
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.