Vabaks.ee возвращает деньги инвесторам: получившие через платформу накопления из второй пенсионной ступени должны их вернуть!

Председатель правления Vabaks OÜ Марко Вайк сообщил, что было решено повернуть процесс вспять, и прокуратура с финансовой инспекцией осведомлены об этом.

В итоге инвесторы без ходатайства получат свои деньги обратно, а с тех людей, кто получит свои пенсионные накопления через платформу, не будет сниматься плата за услуги.

Вайк пояснил, что было разумно принять такое решение, потому что запланированную бизнес-модель и деятельность предприятия невозможно было развивать в сложившейся ситуации. Фирма еще раз принесла извинения своим клиентам.

Получившие через портал деньги, должны вернуть полученные суммы и это будет строго контролироваться. "Через портал получили деньги 20 человек, инвестиции совершили 130 инвесторов, от клиентов поступит 82 000 евро", — отметил Вайк.

Vabaks.ee — платформа для ускорения высвобождения пенсионных накоплений, объединяющая желающих выйти из второй пенсионной ступени и инвесторов, это финансирующих. Для ускорения вывода пенсионных денег из второй ступени использовались средства инвесторов, приобретающих права на пенсионные паи.

Ранее Центральная криминальная полиция предъявила фирме подозрение в хозяйственной деятельности без лицензии и в инвестиционном мошенничестве платформу Vabaks.ee, которая предлагает людям возможность до осени получить накопившиеся во второй пенсионной ступени деньги. 27 мая в качестве подозреваемых были задержаны двое основателей платформы.

Vabaks OÜ на своей веб-странице предлагает услугу по кредитному пособничеству, но у коммерческого товарищества отсутствует для этого необходимая лицензия, и они не ходатайствовали о её получении. Так же отсутствует лицензия на предложение инвестиционных услуг. Подозрение в инвестиционном мошенничестве было поднято, потому что коммерческое товарищество представило общественности вводящую в заблуждение информацию о своей деятельности и инвестиционной возможности.