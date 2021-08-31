Новости Эстонии
31.08.2021, 14:26

ВИДЕО | Журналисты Delfi обсудили итоги второго тура президентских выборов. На русском языке!

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В Рийгикогу завершился второй тур выборов президента Эстонии. 72-голосами Алара Кариса выбрали президентом. Итоги выборов обсудили главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков, журналист эстонского Delfi Таави Минник и корреспондент RusDelfi Роман Старапопов.

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