31.08.2021, 14:26
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Журналисты Delfi обсуждают итоги второго тура президентских выборов. На русском языке!(11)
В Рийгикогу завершился второй тур выборов президента Эстонии. 72-голосами Алара Кариса выбрали президентом. Итоги выборов обсуждают главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков, журналист эстонского Delfi Таави Минник и корреспондент RusDelfi Роман Старапопов.
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