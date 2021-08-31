Госконтроль: Министерство финансов допустило серьезные ошибки в госбюджете. Разница — сотни миллионов евро

Опубликованный сегодня отчет Государственного контроля ”Правильность бухгалтерского годового отчета государства за 2020 год и законность операций” показывает, что Министерство финансов представило доходы бюджета выше фактических, а долю расходов, инвестиций и финансовых сделок ниже. В результате разница между доходами и расходами в госбюджете оказалась лучше на 365 миллионов евро. Согласно Закону о государственном бюджете на 2020 год, доходы превышают расходы на 109 миллионов, но проверка выявила, что запланированные расходы на 256 миллионов евро превышают доходы.

На эту же проблему Государственный контроль обратил внимание уже год назад, так как и часть сводных сумм Закона о государственном бюджете на 2019 год, принятым в Рийгикогу, были не верны. Также были тогда в государственном бюджете на 2019 год забыты методом вырезания и вставки суммы Закона о государственном бюджете на 2018 год, которые не были скорректированы.С 2020 года государственный бюджет строился на основе видов деятельности, и подробная разбивка бюджета была отменена. Таким образом, пояснительная записка к проекту Закона о государственном бюджете на год является основным документом, из которого Рийгикогу может получить информацию, необходимую для принятия решения. ”К сожалению, читая пояснительные записки, невозможно понять, на что и сколько денег тратится”, — отметил государственный контролер Янар Хольм. ”Они описывают действия, которые необходимы для достижения цели, но не суммы, потраченные на их выполнение. Кроме того, пояснительная записка не содержит информации о том, какие проекты зависят от иностранного финансирования.”