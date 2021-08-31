Госконтроль: Министерство финансов допустило серьезные ошибки в госбюджете. Разница — сотни миллионов евро(47)
Опубликованный сегодня отчет Государственного контроля ”Правильность бухгалтерского годового отчета государства за 2020 год и законность операций” показывает, что Министерство финансов представило доходы бюджета выше фактических, а долю расходов, инвестиций и финансовых сделок ниже. В результате разница между доходами и расходами в госбюджете оказалась лучше на 365 миллионов евро. Согласно Закону о государственном бюджете на 2020 год, доходы превышают расходы на 109 миллионов, но проверка выявила, что запланированные расходы на 256 миллионов евро превышают доходы.
Бюджет доходов представлен в консолидированном разделе на 115,87 миллиона евро большим, расходы на 249,58 миллиона евро меньше, сумма инвестиций на 5,56 миллиона евро меньше и бюджет для финансовых сделок на 43,04 миллиона евро меньше.
”Должен с сожалением признать, что Министерство финансов ошиблось при расчете разницы между расходами и доходами в среднем на один миллион евро в день в год”, — прокомментировал результаты сводного отчета государственный контролер Янар Хольм. ”Это означает, что процесс подготовки государственного бюджета в Министерстве финансов не обеспечивает правильности сумм сводной части закона, представленных на утверждение Рийгикогу”.
На эту же проблему Государственный контроль обратил внимание уже год назад, так как и часть сводных сумм Закона о государственном бюджете на 2019 год, принятым в Рийгикогу, были не верны. Также были тогда в государственном бюджете на 2019 год забыты методом вырезания и вставки суммы Закона о государственном бюджете на 2018 год, которые не были скорректированы.С 2020 года государственный бюджет строился на основе видов деятельности, и подробная разбивка бюджета была отменена. Таким образом, пояснительная записка к проекту Закона о государственном бюджете на год является основным документом, из которого Рийгикогу может получить информацию, необходимую для принятия решения. ”К сожалению, читая пояснительные записки, невозможно понять, на что и сколько денег тратится”, — отметил государственный контролер Янар Хольм. ”Они описывают действия, которые необходимы для достижения цели, но не суммы, потраченные на их выполнение. Кроме того, пояснительная записка не содержит информации о том, какие проекты зависят от иностранного финансирования.”
Аудит выявил, что общие принципы понятности, последовательности и сопоставимости, актуальности и оптимальности не были соблюдены при разработке Закона о государственном бюджете на 2020 год и пояснительной записки к нему. Например, в законопроекте и пояснительной записке инвестиции рассматриваются как три разных суммы — 407 миллионов евро, 838 миллионов евро и 866 миллионов евро. Содержание и причины различий не объяснены. Таким образом, общий объем инвестиций, представленный в Законе о государственном бюджете на 2020 год, не совпадает с общим объемом инвестиций в пояснительной записке. Данные об общей сумме расходов также разошлись в законе и пояснительной записке к нему, составив один миллиард евро. Расходы варьируются от 10,7 миллиардов евро до 11,7 миллиардов евро.
Суммы бюджетов доходов, расходов, инвестиций и финансовых сделок областей управления конституционных институций, Государственной канцелярии и министерств в Законе о государственном бюджете на 2020 год являются правильными. А поскольку закон носит очень общий характер, Государственный контроль проверил, основывают ли учреждения свои сделки на бюджете, выделенном им по закону. Однако с положительной стороны отчет о выполнении государственного бюджета на 2020 год предоставляет все же достоверную информацию о накопленных государством доходах, произведенных расходах, инвестициях и финансовых сделках. По мнению Госконтроля, экономические сделки государства в существенной степени совершены исходя из Закона о государственном бюджете, Закона о государственном бюджете на 2020 год, Закона о дополнительном бюджете на 2020 год, а также из Закона о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2020 год.
Кроме того, в ходе аудита была проверена правильность бухгалтерского годового отчета государства. По оценке Государственного контроль годовой бухгалтерский отчет государства за 2020 год является правильным и во всех существенных частях справедливо отражает финансовое положение государства, а также экономические результаты и денежные потоки завершившегося отчетного периода за исключением примечания об балансе основных средств.
Государственный контроль делает примечание об основных средствах Вооруженных сил в размере 317,5 миллионов евро, отраженных по состоянию на 31.12.2020 г., и в размере 251,8 миллионов евро по состоянию на 31.12.2019 г. в статье ”Материальные основные средства” консолидированного и неконсолидированного баланса государства. В консолидированных и неконсолидированных балансах государственной финансовой отчетности материальные основные средства в размере 9,9 миллиардов и 3,1 миллиардов евро (по состоянию на 31.12.2019 г. — 9,7 и 2,9 миллиардов евро), соответственно, включены, среди прочего, в стоимость основных фондов Вооруженных сил в размере 317,5 миллионов евро (по состоянию на 31.12.2019 г. — 251,8 миллионов евро).
Общая информация
Сводный годовой отчет государства, в том числе отчет об исполнении государственного бюджета, предоставляет Рийгикогу и общественности информацию об уже совершенных хозяйственных операциях. Однако основой для принятия решения о государственных доходах и расходах является Закон о государственном бюджете года, поэтому необходимо, чтобы проект Закона о государственном бюджете, подготовленный Министерством финансов, вместе с пояснительной запиской содержал правильную и понятную информацию.
Доходы государства в 2020 году согласно отчету о выполнении государственного бюджета на 2020 год составили 10,77 миллиарда евро. Расходы и инвестиции государства составили 12,19 млрд евро, расходы — 11,68 млрд евро, инвестиции — 508,0 млн евро. В 2020 году расходы и инвестиции превысили доходы на 1,42 млрд евро (это не профицит или дефицит правительственного сектора, который рассчитывается по другой методологии учета). В соответствии с данными консолидированного годового бухгалтерского отчета государства, по состоянию на 31.12.2020 у государства было активов в общей сложности на сумму 17,9 млрд евро, и большинство активов составляло основное имущество (лес, дороги, здания, техника). По сравнению с предыдущим периодом стоимость активов выросла на 1,59 миллиарда евро.
По состоянию на 31.12.2020 у государства имелось обязательств в общей сложности на 12,5 миллиарда евро. Этот показатель увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 2,9 миллиарда евро. Наибольшую часть обязательств составляют долгосрочные обязательства в сумме 8,3 миллиарда евро. Заемные обязательства государства составляют 5,7 миллиарда евро, и по сравнению с предыдущим периодом они увеличились на 2,3 миллиарда евро. Пенсионные обязательства государства составляют приблизительно 3,2 миллиарда евро.