Перед началом учебного года в парках Кесклинна усилена охрана

Управа района Кесклинн заключила договор с охранной фирмой AS G4S Eesti, которая выиграла конкурс и взяла под охрану парки и зеленые зоны района. Охранники начали патрулирование на прошлой неделе. Под охрану взяты парк Таммсааре, горка Мусумяги и Харью, парк Канути, зеленая зона Раннавярава, сад Маргареэта, бастион Скооне, Башенная площадь и парк Шнелли.

”К сожалению, в хорошую погоду по вечерам работы у патрулей много — в основном это связано с употреблением алкоголя как молодыми людьми, так и взрослыми. В нескольких случаях употреблялась марихуана, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — В воскресенье вечером имел место и более серьезный случай — со строительных лесов у стены Тоомпеа с высоты 7-8 метров упал молодой человек, которому вызвали скорую”.

Хауканымм добавила, что аналогичный шаг по патрулированию парков Кесклинна был сделан в начале лета с окончанием учебного года. ”Патрулирование парков позволяет обеспечивать порядок и предотвращать противоправное поведение в парках. Особенно важно обращать повышенное внимание на безопасность в начале школьного года”.

Пешие патрули, состоящие из двух охранников, патрулируют парки каждый вечер в течение 6 часов. В случае чрезвычайной ситуации фирма будет отправлять на место дополнительный экипаж, чтобы быстро и эффективно разрешить ситуацию. Договор с охранной фирмой действует до 19 сентября. Патрулирование осуществляется в течение 28 дней. После этого охранная фирма должна будет предоставить отчет, на основании которого взвесят необходимость продления охранной услуги.