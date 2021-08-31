С 1 сентября таллиннский общественный транспорт переходит на зимний график

У автобусов маршрутов № 9 и 13 появится новая остановка ”Пильветеэ” на Кадака теэ — между Акадеэмия теэ и Эхитаяте теэ.

Автобус маршрута № 63 начнет ходить и по воскресеньям, а график движения автобусов № 4, 20, 20A, 21, 21B, 37, 41, 41B, 49 и 57 будет уплотнен.

С графиком движения столичного общественного транспорта, а также с информацией о маршрутах и остановках, можно ознакомиться на сайте Таллинна.

C началом учебного года школьные автобусы вновь выйдут на линии: Виймси Кескус — Балтийский вокзал, Таммнеэме — Балтийский вокзал и Тискре — Балтийский вокзал. Информация о школьных автобусах и графики движения находится здесь.