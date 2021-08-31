31.08.2021, 11:50
С 1 сентября таллиннский общественный транспорт переходит на зимний график
Foto: Madis Veltman
Таллиннский общественный транспорт с 1 сентября переходит на зимний режим работы. Изменится график движения многих автобусов, а также расписание всех трамвайных и троллейбусных маршрутов. На линии выйдут и школьные автобусы.
У автобусов маршрутов № 9 и 13 появится новая остановка ”Пильветеэ” на Кадака теэ — между Акадеэмия теэ и Эхитаяте теэ.
Автобус маршрута № 63 начнет ходить и по воскресеньям, а график движения автобусов № 4, 20, 20A, 21, 21B, 37, 41, 41B, 49 и 57 будет уплотнен.
С графиком движения столичного общественного транспорта, а также с информацией о маршрутах и остановках, можно ознакомиться на сайте Таллинна.
C началом учебного года школьные автобусы вновь выйдут на линии: Виймси Кескус — Балтийский вокзал, Таммнеэме — Балтийский вокзал и Тискре — Балтийский вокзал. Информация о школьных автобусах и графики движения находится здесь.