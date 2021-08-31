Ласнамяэ
31.08.2021, 12:14

В ласнамяэском лесу Сели появятся новая детская площадка, тренажеры и зона для собак

 
Lasnamäe linnaosa valitsus
Расположенный в Ласнамяэ вблизи улицы Юмера лес Сели вскоре ждут большие изменения. В лесу появятся детские площадки, тренажеры и площадки для выгула собак, а также будет добавлено освещение, что повысит его привлекательность и безопасность.

”Мы хотим превратить лес Сели в удобное и безопасное городское пространство, которое будет отвечать современным нуждам. Лес Сели должен стать местом притяжения в этом районе и поэтому мы добавили туда различные возможности для проведения досуга всей семьей. В ходе работ планируется максимально сохранить растущие в лесу деревья”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В лесу Сели появятся две детских площадки: одна для малышей в возрасте 0-3 лет и вторая для детей постарше. Также в южную часть леса добавится спортивная зона с тренажерами, а в центр — уютная зона отдыха. Также подумали и о собаках: в лесу Сели появится две отдельно стоящих площадки для выгулы больших и маленьких собак.

В лесу появятся скамейки с урнами для мусора и освещение, которое повысит видимость темных уголках и придаст ощущения безопасности. Также будут приведены в порядок идущие через лес дорожки и подходы к лесу.

Строительство семейной детской площадки и других элементов планируется начать в лесу Сели уже этой осенью. С эскизом леса Сели можно ознакомиться здесь.

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