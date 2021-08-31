Что происходит? В Эстонии официальный диагноз "коронавирус" есть лишь у 9200 человек

В инструкциях Больничной кассы указано, что семейные и все другие врачи должны отмечать больным COVID-19 пациентам диагноз кодом U07.1 или U07.2. Вне зависимости от того, является ли это основное или сопутствующее заболевание.

Когда же Delfi спросил у Больничной кассы, сколько людей получили диагноз U07.1 или U07.2, то ответ как раз и был всего 9242.

Однако в период 26.02.2020-23.08.2021 в Эстонии было зарегистрировано 139 126 лабораторно подтвержденных случаев заражения, то есть положительных результатов первичных тестов на коронавирус.

Это означает, что все остальные люди с положительным результатом теста — 129 884 человек — знали о своей болезни, но не посчитали нужным обратиться с этим к врачу.

Больничная касса отмечает, что если человек переболел коронавирусом дома и не ходил к врачу, или же если болел бессимптомным коронавирусом, то на них не составлялся счет за лечение с соответствующим кодом, и Больничная касса не может учитывать их в своей статистике.

С февраля 2020 года в госпитализации нуждались 9341 больных коронавирусом, что значит, что почти у сотни из них не был официально поставлен диагноз, несмотря на госпитализацию. Летальным исходом закончилось 1285 случаев.