Исследование: у 54% жителей Эстонии есть домашние животные

Согласно данным исследования, 37% жителей Эстонии содержат кошек, 27% — собак, и 14% — какое-нибудь другое животное. Результаты анкетирования показали, что жители Эстонии с готовностью берут домашних животных, причем в некоторых семьях живет как кошка, так и собака.

По словам руководителя по продуктам страхования имущества If Kindlustus Вейко Сеппа выяснилось, что, у половины владельцев домашних животных домашнее животное было уже в детстве.

"Около 10% людей взяли домашнее животное после переезда из родительского дома в свой дом. Почти половина ответивших на вопросы анкеты обзавелись домашним животным после того, как начали жить совместно с партнером. Пии этом чаще всего домашним любимцем обзаводились после рождения детей, — так поступили порядка половины респондентов. В большинстве случаев животное брали, когда дети были в возрасте 5–10 лет”, — уточнил Сепп.

Вместе с домашним животным берут на себя также ответственность.

Домашнее животное нуждается не только в еде, но и в постоянном уходе и внимании; его содержание требует также определенных затрат, регулярных проверок у ветеринара, а при необходимости — также лечения. Ко всему этому следует быть готовым.

„При сотрудничестве с ветеринарами нам, к сожалению, слишком часто рассказывали о таких хозяевах, которые в случае необходимости лечения своего питомца были не в состоянии оплатить лечение, например, операцию. Так что о таких вещах следует думать заранее, т.е. до того, как взять животное в дом. Одним из вариантов может стать заключение договора страхования домашнего животного, другим — накопление достаточных денежных средств на случай возможной операции”, — пояснил Сепп.

Люди также опасаются, что их питомец может испортить мебель и прочее домашнее имущество.