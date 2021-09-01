Исследование: у 54% жителей Эстонии есть домашние животные
Согласно данным исследования, 37% жителей Эстонии содержат кошек, 27% — собак, и 14% — какое-нибудь другое животное. Результаты анкетирования показали, что жители Эстонии с готовностью берут домашних животных, причем в некоторых семьях живет как кошка, так и собака.
По словам руководителя по продуктам страхования имущества If Kindlustus Вейко Сеппа выяснилось, что, у половины владельцев домашних животных домашнее животное было уже в детстве.
"Около 10% людей взяли домашнее животное после переезда из родительского дома в свой дом. Почти половина ответивших на вопросы анкеты обзавелись домашним животным после того, как начали жить совместно с партнером. Пии этом чаще всего домашним любимцем обзаводились после рождения детей, — так поступили порядка половины респондентов. В большинстве случаев животное брали, когда дети были в возрасте 5–10 лет”, — уточнил Сепп.
Вместе с домашним животным берут на себя также ответственность.
Домашнее животное нуждается не только в еде, но и в постоянном уходе и внимании; его содержание требует также определенных затрат, регулярных проверок у ветеринара, а при необходимости — также лечения. Ко всему этому следует быть готовым.
„При сотрудничестве с ветеринарами нам, к сожалению, слишком часто рассказывали о таких хозяевах, которые в случае необходимости лечения своего питомца были не в состоянии оплатить лечение, например, операцию. Так что о таких вещах следует думать заранее, т.е. до того, как взять животное в дом. Одним из вариантов может стать заключение договора страхования домашнего животного, другим — накопление достаточных денежных средств на случай возможной операции”, — пояснил Сепп.
Люди также опасаются, что их питомец может испортить мебель и прочее домашнее имущество.
В анкете также содержались вопросы о случаях порчи домашним животным имущества и компенсации со стороны страхового общества. Выяснилось, что половина респондентов сталкивалась с подобной проблемой. В части возмещения нанесенного ущерба ответы были разные. "Около половины респондентов ответили, что у них не было выбрано столь широкое страхование, которое обеспечивало бы такую страховую защиту. Четверть ответивших на данный вопрос анкеты вовсе не оформляли страхование, а 14% ответили, что их страховое общество такую защиту не обеспечивает. Четыре процента подтвердили получение страхового возмещения”, — прокомментировал Сепп. По его оценке, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что многие люди просто не знают о возможности страхования своего домашнего имущества на случай нанесения ему ущерба домашним животным.
"Это важно как для нынешних владельцев домашних животных, так и для тех, кто только думают о том, чтобы обзавестись домашним животным. Так, 12% из тех, у кого в настоящее время нет домашнего животного, указали в своих ответах на причину такого состояния дел, — а именно на опасения, что питомец может повредить домашнее имущество”, — добавил Сепп.
Сравнивая прибалтийские республики, было констатировано, что еще больший процент наших южных соседей содержат домашних животных. Так, 61% жителей Литвы и 60% жителей Латвии ответили, что содержат домашнее животное. При этом жители Литвы отдают предпочтение собакам (41% респондентов), тогда как кошек содержат 34%. В Латвии, напротив, подавляющее большинство содержит кошек: у 46% ответивших была одна или более кошек, тогда как собак содержали 27% респондентов.
В исследовании, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие немногим более 1000 человек от каждой страны.
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