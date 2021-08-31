ГРАФИКИ | Рост экономики во втором квартале был рекордным

По словам ведущего специалиста Департамента статистки Роберта Мюйрсеппа, в отношении нынешнего быстрого роста экономики следует иметь в виду, что за этим стоит в основном очень низкий сравнительный период прошлого года, когда в Эстонии действовало обусловленное коронавирусом чрезвычайное положение. ”Преобладающая часть экономического роста пришлась на предпринимательский сектор, который после окончания чрезвычайного положения вернулся в прежнее русло. Примечательно также и то, что в сравнении со вторым кварталом 2019 года рост экономики составил 4,7%”, — уточнил Мюйрсепп.

Наибольшее положительное влияние на рост экономики оказала быстро восстановившаяся обрабатывающая промышленность, а также сфера транспорта и складского хозяйства. Положительно повлияли также сферы информации и связи, оживилась торговля, однако финансовый сектор, демонстрировавший в течение всего предыдущего года рост, остался на том же уровне, что и годом ранее. Сфера услуг по проживанию и питанию, ощутившая на себе сильное влияние коронавирусных ограничений, хоть и показала быстрый рост, все еще заметно отстает от докризисного уровня.

Энергетика стала единственной отраслью, заметно тормозившая экономику, и причины этого кроются в быстром росте цен летом.

Частное потребление росло в темпе, аналогичном росту экономики, т.е. на 12,5%. Хорошо обстояли дела со всеми группами потребления, но прежде всего быстро росли расходы на транспорт, одежду и обувь, проведение досуга и развлечения, а также на гостиницы и рестораны.

Поступление налогов также было хорошим, прежде всего за счет увеличения поступлений налога с оборота и акцизов.

Инвестиции вернулись на уровень, предшествующий вызванному коронавирусом кризису, и охватывали почти все сектора и виды основного капитала. Преимущественно заметным был рост инвестиций в транспортные средства, в машины и оборудование, а также в здания и сооружения. Некоторое сокращение показали только инвестиции в жильё.