За сутки в Эстонии прибавилось 358 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

Из новых зараженных 257 человек, или 71,8%, не были вакцинированы. 101 зараженный, или 28,2%, были с завершенным курсом вакцинации.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 137 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 94 в Таллинне.

В Вильяндимаа прибавилось 40, в Тартумаа — 35, в Вырумаа — 26, в Пярнумаа — 19, в Пылвамаа — 18 и в Валгамаа — 17 новых зараженных. В Рапламаа и Ида-Вирумаа прибавилось по 12, в Ляэне-Вирумаа и Ляэнемаа — по 10, в Йыгевамаа — девять, на Сааремаа — шесть и на Хийумаа — один новый случай заражения. В других уездах новых положительных результатов теста не прибавилось. В шести случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 334 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 7,5%. Из протестированных 1 266 были с завершенным курсом вакцинации, 4 095 не были вакцинированы.

За сутки открыли 20 новых историй болезни COVID-19. По состоянию на утро 30 августа в больницах находится 119 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 15 пациентов, из которых на управляемом дыхании 11 человек. Из находящихся на стационарном лечении пациентов 95 человек, или 79,1%, не вакцинированы (из них из-за COVID-19 с симптомами нуждаются в стационарном лечении 86 человек).

В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 79 человек (65,8%).

За сутки умер один зараженный коронавирусом — 91-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 292 зараженных коронавирусом.