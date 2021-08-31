Конец путанице! Ласнамяэский парк Тондилоо официально переименуют в Кивила

На другой стороне Мустакиви теэ находится другая парковая зона, проходящая через микрорайоны Мустакиви, Сели, Прийсле и Куристику. С 2009 года она официально называется парком Тондилоо.

"Названия парков для местных жителей звучат очень похоже, поэтому предлагаем переименовать парк Тондилоо в парк Кивила. Большинство жителей называют его именно так с момента создания, поэтому разумно использовать название, распространенное среди жителей", говорится в заявлении Ласнамяэской управы в Департамент городского планирования.

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