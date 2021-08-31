Конец путанице! Ласнамяэский парк Тондилоо официально переименуют в Кивила
На прошлой неделе в Ласнамяэ открылась новая зеленая зона, которая, согласно распоряжению Таллиннской мэрии, будет называться парком Тондираба, пишет RusERR.
На другой стороне Мустакиви теэ находится другая парковая зона, проходящая через микрорайоны Мустакиви, Сели, Прийсле и Куристику. С 2009 года она официально называется парком Тондилоо.
"Названия парков для местных жителей звучат очень похоже, поэтому предлагаем переименовать парк Тондилоо в парк Кивила. Большинство жителей называют его именно так с момента создания, поэтому разумно использовать название, распространенное среди жителей", говорится в заявлении Ласнамяэской управы в Департамент городского планирования.
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