Полиция предупреждает: движение станет интенсивнее. Будьте внимательны!

Начало нового учебного года всегда означает то, что после летних каникул на улицах и дорогах станет больше детей. Чтобы помочь им безопасно добраться в школу и вернуться домой, полиция будет обращать больше внимания на дорожное движение у учебных учреждений и на перекрестках.

"Мы будем обращать внимание на пересечение проезжей части, скорость автомобилей, использование средств безопасности велосипедистами и самокатчиками", — сказала майор полиции Сирле Лойго.

Лойго подчеркнула, что кроме действий полиции важно, чтобы родители прошли бы со своими первоклассниками маршрут из дома в школу несколько раз вместе. Правила дорожного движения следует вспомнить вместе со школьниками и постарше, так как дети были долгое время дома на дистанционном обучении, а затем на каникулах, и некоторые правила могли подзабыться.

"То, как ребенок ведет себя на дороге, зачастую является отражением поведения взрослых", — сказала Лойго и добавила, что безопасно добраться в школу и вернуться домой поможет хороший пример родителей.

Родителям обязательно следует продумать и тот момент, если ребенок будет ездить в школу на велосипеде или самокате. Надо убедиться, что транспортное средство соответствует росту ребенка, велосипед и самокат в хорошем техническом состоянии, ребенок обязательно носит шлем, умеет хорошо ездить и знает правила дорожного движения.

Полиция напоминает водителям, что на дороге нет места спешке. „Можно избежать опозданий и исходящих из этого ненужной нервозности и спешки, если выедете заранее и запланируете на поездку больше времени. Это время потрачено не зря, если в итоге этим будет спасена жизнь и здоровье ребенка", — сказала Сирле Лойго.

Сделаем вместе дороги и улицы безопаснее, чтобы дети добирались в школы и возвращались домой живыми и здоровыми в течение всего учебного года!

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