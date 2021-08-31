ЧП и криминал
31.08.2021, 08:31

Полиция предупреждает: движение станет интенсивнее. Будьте внимательны!

 
Foto: Rauno_Volmar
В ближайшие несколько недель водителям надо быть особенно внимательными, так как движение станет интенсивнее, на улицах появится больше маленьких участников дорожного движения, которые только учатся безопасности на дороге.

Начало нового учебного года всегда означает то, что после летних каникул на улицах и дорогах станет больше детей. Чтобы помочь им безопасно добраться в школу и вернуться домой, полиция будет обращать больше внимания на дорожное движение у учебных учреждений и на перекрестках.

"Мы будем обращать внимание на пересечение проезжей части, скорость автомобилей, использование средств безопасности велосипедистами и самокатчиками", — сказала майор полиции Сирле Лойго.

Лойго подчеркнула, что кроме действий полиции важно, чтобы родители прошли бы со своими первоклассниками маршрут из дома в школу несколько раз вместе. Правила дорожного движения следует вспомнить вместе со школьниками и постарше, так как дети были долгое время дома на дистанционном обучении, а затем на каникулах, и некоторые правила могли подзабыться.

"То, как ребенок ведет себя на дороге, зачастую является отражением поведения взрослых", — сказала Лойго и добавила, что безопасно добраться в школу и вернуться домой поможет хороший пример родителей.

Родителям обязательно следует продумать и тот момент, если ребенок будет ездить в школу на велосипеде или самокате. Надо убедиться, что транспортное средство соответствует росту ребенка, велосипед и самокат в хорошем техническом состоянии, ребенок обязательно носит шлем, умеет хорошо ездить и знает правила дорожного движения.

Полиция напоминает водителям, что на дороге нет места спешке. „Можно избежать опозданий и исходящих из этого ненужной нервозности и спешки, если выедете заранее и запланируете на поездку больше времени. Это время потрачено не зря, если в итоге этим будет спасена жизнь и здоровье ребенка", — сказала Сирле Лойго.

Сделаем вместе дороги и улицы безопаснее, чтобы дети добирались в школы и возвращались домой живыми и здоровыми в течение всего учебного года!

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